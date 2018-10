Zur Einstimmung auf den Warnstreik im öffentlichen Dienst in Esslingen am kommenden Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi gestern vor dem Eingang des Klinikums zur „aktiven Mittagspause“ aufgerufen - Teil bundesweiter Protestaktionen und Warnstreiks an Kliniken, von denen in der nächsten Woche 130 Einrichtungen in der ganzen Republik betroffen sein werden. In Esslingen ließen viele Mitarbeiter grüne und graue Luftballons in den Frühlingshimmel steigen und protestierten für mehr Geld und gegen geplante Einschnitte bei der betrieblichen Altersversorgung. Den Forderungen der Gewerkschaft nach sechs Prozent mehr