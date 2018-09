EsslingenAnlass zur Freude für die Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie: Der Förderverein Herzklopfen freut sich über eine Spende in Höhe von 5000 Euro der Firma B. Braun AG Melsungen – Aesculap. Harald Beilschmied und Jochen Becker von B. Braun Melsungen kamen eigens nach Esslingen, um Professor Matthias Leschke den Scheck zu übergeben und für die seit fast 20 Jahren bestehende Partnerschaft in Forschung und Entwicklung zu danken. Der Förderverein Herzklopfen konnte in diesem Jahr die B. Braun Melsungen-Aesculap von seiner Arbeit überzeugen. Schon mehrfach wurde der Förderverein von dem Unternehmen mit Spenden bedacht. Gleich bei der