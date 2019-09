EsslingenNicht nur Liebe, auch Interesse geht durch den Magen. So ist Bio-Koch Karsten Bessai mit seinen kulinarischen Kreationen bei der vierstündigen Klima-Kochshow auf dem Esslinger Rathausplatz nicht nur der rote Faden, sondern auch der Publikumsmagnet. Die Leute drängeln sich für seine Versucherle, viele bleiben aber auch länger stehen und hören sich an, was die hochkarätigen Gäste auf der Bühne zu Klimawandel und Energiewende zu sagen haben. Das ist das Ziel der Show, zu der die Stadtwerke im Rahmen der baden-württembergischen Energiewendetage am Samstag zum zweiten Mal eingeladen haben.

Einen Tag nachdem die Bundesregierung ihr Klimakonzept