EsslingenDie Umweltbewegung Fridays for Future ist weltweit aktiv. Jugendliche gehen für mehr Klimaschutz auf die Straßen und demonstrieren. Die Demos werden ausschließlich von Jugendlichen organisiert. Kolja Schultheiß organisiert die Protestaktionen in Esslingen. Im Interview spricht der 17-Jährige über seinen Alltag und die Herausforderungen als Klima-Aktivist.

Was war der Auslöser dafür, dass du Fridays for Future in Esslingen organisierst?

Ich fand Klimaschutz wichtig, aktuelle Politik aber eher nicht so übertrieben interessant. Mein Vater wollte dann 2018 mit mir zusammen in den Hambi (Anmerkung der Redaktion: Hambacher