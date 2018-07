Anzeige

EsslingenDie Mitglieder des Kleintierzüchtervereins Mettingen-Brühl dürfen aufatmen: Monatelang mussten sie um ihre schmucke Vereinsanlage in den Mettinger Wiesen bangen, weil die Stadt das Gelände als neues Domizil für einige hundert Mau ereidechsen ausgeguckt hatte. Nun gab der Esslinger Landtagsabgeordnete und Stadtrat Wolfgang Drexler (SPD), der sich für den Verein stark gemacht hatte, Entwarnung: OB Jürgen Zieger hat sich der Sache angenommen und mittlerweile zugesagt, dass die Stadt nach einer anderen Lösung für die Mauereidechsen suchen wird. Damit scheint die Zukunft des Kleintierzüchtervereins Mettingen-Brühl vorerst gesichert zu sein.

Die geschützten Mauereidechsen müssen auf dem einstigen Güterbahnhof-Areal weichen, weil dort die neue Hochschule gebaut wird. Bis Ende 2019 muss die Stadt das Gelände geräumt haben – und sie ist artenschutzrechtlich verpflichtet, bis dahin einen neuen Lebensraum für die Kriechtiere zu schaffen, die einst als „blinde Passagiere“ in Güterzügen aus dem Süden Europas nach Esslingen gekommen waren. Weil sich Hühner und Kaninchen mit Mauereidechsen partout nicht vertragen, war klar, dass an ein friedliches Zusammenleben in den Mettinger Wiesen nicht zu denken ist. Die Kleintierzüchter hätten damit den Kürzeren gezogen – und das schon ziemlich bald: Ihr Pachtvertrag für die Zuchtanlage in den Mettinger Wiesen läuft Ende 2018 aus – über eine Verlängerung mochte die Stadt gar nicht mehr verhandeln. Und damit drohten der Vereinsvorsitzende Wolfgang Vetter und seine Mitglieder vor dem Nichts zu stehen.

Dass geschützte Tiere nicht wegen eines Neubauprojekts vertrieben werden dürfen, ist für Drexler selbstverständlich. Dass jedoch im Gegenzug ein Verein in seiner Existenz bedroht wird, sei nicht akzeptabel. Deshalb begrüßt er die Entscheidung der Verantwortlichen im Rathaus: „Ich bin froh, dass sich die Spitze der Stadtverwaltung der Sache angenommen hat und an einer Lösung arbeitet, wie der Mettinger Kleintierzüchterverein auch zukünftig seiner Vereinstätigkeit auf seinem Vereinsgelände nachkommen kann. Mir ist bewusst, dass es für die Stadt eine große Herausforderung darstellt, hier den strengen Vorschriften des Naturschutzes nachzukommen. Umso erfreulicher ist es, dass die Kleintierzüchter nun doch über eine Verlängerung ihres Pachtvertrages mit der Stadt in Verhandlungen treten können.“

Hoffnung für einen Taubenzüchter

Was Drexler besonders freut: Bei dieser Gelegenheit kann ein anderes Problem angegangen werden: Ein Esslinger Taubenzüchter, der seine bisherige Zuchtanlage wegen dringenden Flächenbedarfs räumen muss, könnte in den Mettinger Wiesen ebenfalls eine neue Perspektive finden: Die Mettinger Kleintierzüchter haben in Gesprächen bereits signalisiert, dass für diesen Brieftaubenschlag im Bereich des Vereinsgeländes vielleicht zusätzlicher Platz geschaffen werden könne. „In Esslingen gibt es einen hohen Flächenbedarf, allein schon wegen des Wohnraumnotstandes“, weiß Drexler. „Das führt dazu, dass an vielen Stellen nun Kompromisse gefunden werden müssen. Es ist gut, dass sich am Beispiel der Mettinger Kleintierzüchter zeigt, dass diese Kompromisse sehr wohl möglich sind.“