Esslingen Der Motor der Wirtschaft stottert. Kann ihn die Stadt Esslingen wieder zum Laufen bringen? Dazu ein Gespräch mit Marc Grün vom städtischen Amt für Wirtschaft.

Die Konjunktur trübt sich ein?

Ja, das ist so. Wir haben bundesweit im zweiten Quartal ein leicht negatives Wachstum zu verzeichnen und erwarten auch im dritten Jahresquartal eine leicht negative Entwicklung. Nach der Lehrbuchdefinition würde dies auf eine milde Rezession hinweisen. Da sich die Unterauslastung aber nicht in allen Bereichen, sondern schwerpunktmäßig in den Branchen Fahrzeug- und Maschinenbau niederschlägt, ist derzeit eher nicht von einer