EsslingenVolle Kraft voraus“ hieß es in den jüngsten Vorstellungen des Kinderzirkus Ratz Fratz, die in diesem Jahr unter dem Motto „Auf großer Fahrt“ standen. Seit Oktober hatten die 80 jungen Artistinnen und Artisten, die in einer Kooperation der Grundschule Sulzgries mit dem Sportverein TSV-RSK trainieren, auf ihre große Präsentation hingearbeitet. Nun stach das Zirkusschiff Victoria endlich in See, um sich auf eine Reise über alle sieben Weltmeere zu begeben. Vormittags waren die Schülerinnen und Schüler der Grundschule zur Aufführung eingeladen, nachmittags strebte dann halb Sulzgries in die Sporthalle, um das außergewöhnliche Ereignis nicht zu verpassen. Die rasante Abfolge klappte wie am Schnürchen: Artistik, Tanz, Kostüme, Musik und Kulissen waren perfekt aufeinander abgestimmt.

Zu Beginn stimmte die Bläserklasse unter der Leitung von Gisela Fäustle und Jan Stein die Zuschauer auf eine Schiffsreise ein, zu der Sina Säbelzahn, das „schlaueste Mädchen der Welt“ das Publikum einlud. Danach hieß es „Manege frei“ für die Akrobaten, die in den unterschiedlichen Disziplinen glänzten und sehr gute sportliche Leistungen zeigten. Zunächst entführten die Kinder ihr Publikum auf Rollbrettern und mit Diabolos „Ab in den Süden“. Dann purzelten, untermalt von Songs aus der „Rocky Horror Picture Show“, kleine Geister in Tanzsäcken durch die Manege, bevor die Königsgarde bei einem rasanten Tanz auf dem Seil den gefährlichen Piraten zum Opfer fiel. Das Publikum hielt den Atem an, als sich die Trapez-Artisten halsbrecherisch hoch durch die Halle schwangen.

Danach hieß es „Manege frei“ für den Cartoon-Seemann Popeye, der die Herzen der Zuschauer gewann, indem er nach dem Genuss einer Dose Spinat eine Gruppe Matrosen auf dem Trampolin aufmischte. Zum Schluss des Programms steigerte sich die rasante Abfolge noch, als die Skateboarder elegant durch die Manege kreisten und unter Stangen hindurch tauchten. Graziöse Meereswesen turnten gekonnt am Vertikalseil, bevor Seepferdchen auf Einrädern eine poetische Unterwasserwelt zum Leben erweckten. Am Ende gehörte die Manege einer Gruppe außer Rand und Band geratener Fische und Haie. Auch wenn der Witz mit dem „Hi – Hai“ einen fast so langen Bart wie mancher Seemann hat, steckten die Kids das Publikum mit ihrer guten Laune an.

Mit einer starken Crew zum Erfolg

Besonders mitreißend war die Musikauswahl, die von Seemannsliedern bis hin zu flotten Popsongs reichte. Bei der Nachmittagsvorstellung sorgte der Förderverein der Grundschule Sulzgries mit einem Catering, das die Seewiesenschule vorbereitet hatte, für das leibliche Wohl. Ein so großes Event klappt am besten, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Fäden liefen bei den Zirkusdirektorinnen Susanne Haug und Verena Berndt zusammen, die von Schatzmeisterin Jenny Thimm unterstützt werden. 20 Trainerinnen hatten die unterschiedlichen Gruppen über Monate hinweg betreut. Näh- und Schminkmütter sorgten für die Kostüme und das Finish. Die Musiktechnik lag in den Händen von Volki Hollich, die Lichtregie betreute Teufelsgeiger Martin Schnabel. „Wir haben letzte Nacht bis Mitternacht unser Schiff aufgebaut“, erzählte Susanne Haug erschöpft aber zufrieden. Ganz besonders freute sie sich über das Preisgeld von 2000 Euro aus dem Wettbewerb „SpardaImpuls 2018“, das vom Förderverein der Grundschule gewonnen wurde und der Anschaffung eines neuen Vertikaltuchgestells zugute kommt.