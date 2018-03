ES-Rüdern (red) -Rüdern bleibt zum Schulbeginn an die Linien 109 und 132 angebunden. Der Busverkehr wird während der Bauarbeiten in der Sulzgrieser Straße durch einen Kleinbus unterstützt - laut Stadtverwaltung inklusive eines bequemen Umsteigens zwischen dem Kleinbus und der Linie 109. Der Bus verkehrt von 6.15 bis 19 Uhr zwischen den Haltestellen Rüdern Glocke und Bürgerhaus RSKN im 15- beziehungsweise 30-Minuten-Takt. Die Fahrten sind so geplant, dass am Bürgerhaus RSKN sowohl von der Linie 109 als auch auf die Linie 109 umgestiegen werden kann. Die Fahrpläne werden an den Haltestellen Rüdern Glocke, Rüdern Paradiesweg sowie