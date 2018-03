Esslingen (red) - Die Kleiderkammer für Flüchtlinge in der Rennstraße 8-10 versorgt Flüchtlinge mit Kleidung und den nötigsten Dingen für die Selbstversorgung. Im Moment fehlen allerdings vor allem Babysachen sowie Kleidung, Schu­he und Bettwäsche für den Nachwuchs - vor allem für Kleinkinder. Deshalb bitten die Organisatoren der Kleiderkammer um Unterstützung: „Die kalte Jahreszeit beginnt, und alle Kinder sollen bekommen, was sie brauchen.“ Gesucht werden saubere und gut erhaltene Sachen, die so auch weitergegeben werden können. Spenden werden dienstags (außer an Feiertagen) zwischen 14 und 18 Uhr in der Rennstraße 8-10