Klassische Musik mit Risikofaktor

Beim Podium-Festival spielen experimentierfreudige Künstler an außergewöhnlichen Orten

Beim Podium-Festival wird klassische Musik in ganz neuen Formen präsentiert – bis kurz vor der Aufführung bleibt man offen für neue Ideen. Bei dem Event in zweieinhalb Monaten werden mehr als 80 Künstler in über 20 Konzerten an 14 ungewöhnlichen Orten in der Stadt auftreten.