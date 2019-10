Klassiker aus Esslinger Designschmiede

Mit der Kanne „Vivatherm“ zeigt das Stadtmuseum einen Klassiker des Gestalters Hans Erich Slany

Er arbeitete nicht nur am Entwurf des legendären Daimler-Benz 300 SL mit. Der Esslinger Designer Hans Erich Slany arbeitete für namhafte deutsche Firmen und heimste in Laufe seines Berufslebens mehr als 900 Auszeichnungen ein. In diesem Monat präsentiert das Stadtmuseum mit der Thermoskanne „Vivatherm“ einen Klassiker des Gestalters.