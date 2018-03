Anzeige

EsslingenBei der Fasnetsverbrennung am Dienstag richteten die Esslinger Narren klare Worte an den Bürgermeister und das Rathaus. Marco Endhardt von den Freien Narren Zell erinnert an ein Versprechen: „Ich find’s ganz schlimm, dass wir in Esslingen immer noch keinen Umzug haben, der uns schon seit Jahren versprochen worden ist!“. Alle Esslinger Vereine hätten sich zusammengetan und könnten wegen der hohen Auflagen „vom Rathaus“ aus eigener Kraft keinen Umzug auf die Beine stellen. Beim Faschingsumzug in Bad Wimpfen mussten sich die Vereine den Fragen der anderen Narren stellen, warum es in Esslingen keinen Umzug gebe: Die Situation sei „sehr, sehr peinlich“. Laut den Esslinger Narren müsse es kein großer Umzug sein, man solle „einfach mal wieder was für die Bürger machen.“.



Klare Worte bei der Fasnetsverbrennung: