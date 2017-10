Anzeige

In der Diskussion über den neuen Flächennutzungsplan 2030 stößt die Stadt Esslingen auf breiten Widerstand, wenn es um die mögliche Ausweisung neuer Bauflächen geht. So auch in Zell, wo es im Gebiet Hangelstein III um bis zu 76 neue Wohnungen gehen könnte. Der Bürgerausschuss Zell vertritt allerdings eine andere Sicht der Dinge und wendet sich dagegen, den Bereich Hangelstein III als Fläche für Wohnungsbau auszuweisen.

Zwar unterstützt der Bürgerausschuss Zell nach eigenen Worten das Ziel, mit einem neuen Flächennutzungsplan für eine geordnete Weiterentwicklung des Stadtgebiets zu sorgen.