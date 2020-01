Esslingen Das Kulturzentrum Dieselstraße bringt die Musik der Welt in schöner Regelmäßigkeit nach Esslingen. Mal sind es irische und schottische Klänge, mal sind es traditionelle afrikanische Rhythmen und mal ist es französische Folkmusik aus Kanada. Martin Friedrich und Martin Bretting, die das hauseigene Ethno- und Folkprogramm betreuen, sind in der Szene bestens vernetzt. Und sie sind immer auf der Suche nach reizvollen Musikern und Bands. Zum Start ins neue Jahr präsentieren sie am Samstag, 11. Januar, ab 20.30 Uhr mit dem Gjermund Larsen Trio eine der aufregendsten Formationen der skandinavischen Musik. Gjermund Larsen (Fiddle), Andreas Utnem (Piano