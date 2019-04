EsslingenDas Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße hat sich als gute Adresse für hochkarätige Konzerte einen Namen gemacht. Ob Jazz, Folk oder Rock – für jeden Geschmack wird etwas geboten. Zum Start in den April gibt es in dieser Woche eine geballte Ladung Livemusik mit vielen bekannten Stars.

Freunde von Folk und Ethno sind am Mittwoch, 3. April, in der Dieselstraße richtig, wenn die Gruppe Altan ab 20 Uhr auf der Bühne steht. Die irische Band, die zu den führenden traditionellen Folk-Formationen der grünen Insel zählt, ist derzeit mit ihrem jüngsten Album „The Gap of Dreams” auf Tour. Mairéad Ní Mhaonaigh (Gesang, Flöte und Fiddle), Mark Kelly