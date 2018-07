Musik kennt keine Grenzen und sie bietet wunderbare Möglichkeiten, Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zusammenzubringen. Das Euromusic-Festival betont vom 7. bis 9. Oktober in Esslingen den verbindenden Charakter der Musik: Ensembles aus fünf Partnerstädten werden in drei Konzerten klangvolle Grüße aus Piotrkow Trybunalski, Molodetschno, Eger, Udine und Vienne überbringen. Die musikalische Palette reicht von barocken Klängen über Blues, Rock und Jazz bis hin zu avantgardistischen Kompositionen. So wichtig wie der Musikgenuss ist den Veranstaltern die Begegnung mit den Gästen. Ihr Besuch soll