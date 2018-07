EsslingenInternationale Kinopremieren sind in Esslingen rar. Kommende Woche wird das Traumpalast-Kinocenter jedoch eine Premiere feiern, wie es sie in der Europäischen Union bislang nicht gab. Kinobetreiber Heinz Lochmann bietet künftig in einem seiner Säle eine revolutionäre neue Vorführtechnik an: In wochenlanger Arbeit haben Techniker des koreanischen Elektronik-Riesen Samsung und der Münchner Firma Kinoton einen Cinema-LED-Screen installiert. Weltweit ist es erst der sechste Riesenbildschirm dieser Art, in der EU ist der Esslinger Traumpalast das erste Filmtheater, das auf diese Technik setzt. Der Hersteller spricht von einer „Revolution der