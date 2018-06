Anzeige

EsslingenWochenlang hatten sie hinter den Kulissen getüftelt, Dutzende Filme wurden gesichtet und diskutiert, Verhandlungen mit den großen Verleihfirmen wurden geführt und Termine hin und her jongliert. Nun ist das Programm fürs Kino auf der Esslinger Burg komplett, und das Open-air-Team des Kommunalen Kinos um Sibylle Tejkl, Stefan Hart und Stephanie Schnäbele hat wieder ganze Arbeit gemacht. Mit einer gelungenen Mischung aus erfolgreichen Kassenschlagern und cineastischen Finessen wartet das Filmfestival unter freiem Himmel, das wie immer vom Koki organisiert, von der Eßlinger Zeitung präsentiert und von der Kreissparkasse unterstützt wird, auch in diesem Jahr auf. Und das Publikum darf sich vom 26. Juli bis 4. August auf zehn lauschige Nächte unterm Sternenzelt freuen, wenn vor der einzigartigen Kulisse der Esslinger Burg einige der sehenswertesten Filme dieses Jahres auf großer Leinwand zu sehen sind.

Mit dem Esslinger Kultursommer fing vor Jahren alles an. Damals, Anfang der 90er-Jahre, hat das Kommunale Kino die Burg als ideale Freilichtkino-Location entdeckt. Seither steigt dort Jahr für Jahr ein Open-air-Festival, und die Veranstalter haben es konsequent weiterentwickelt. Filme kann man inzwischen vielerorts in der Region unter freiem Himmel genießen, doch die Esslinger Burg bietet ein einzigartiges Ambiente, und die Handschrift des Kommunalen Kinos ist unverwechselbar. Klar, dass die Fans stets in Scharen auf die Burg kommen. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 20 000 Besucher gezählt. Und wer sich das neue Programm anschaut, dürfte kaum überrascht werden, wenn die Zuschauer wieder gewohnt zahlreich kommen werden.

Schon deshalb ist jeder, der garantiert dabei sein will, gut beraten, wenn er sich seine Eintrittskarten im Vorverkauf sichert. Wer das Kino auf der Burg besucht, kommt nicht nur der Filme wegen. Jeden Abend wollen die Veranstalter zum Erlebnis machen, und so kommen die Besucher schon lange vor Einbruch der Dunkelheit in den Filmpalast im Freien, um sich aufs cineastische Vergnügen einstimmen zu lassen. Manche nehmen auf einem der bequemen Hochlehner-Stühle Platz, andere packen ihre Decken aus und machen es sich auf der grünen Wiese bequem. Und dann gibt es zunächst was auf die Ohren, wenn flotte Bands aus der Region passend zum jeweiligen Film des Abends für Stimmung sorgen. Weil die Liebe zum Kino auch durch den Magen geht, steht ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot bereit. Und dafür, dass auch beim größten Besucherandrang alles möglichst reibungslos klappt, sorgen zahlreiche Helferinnen und Helfer – insgesamt packen rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter mit an.

Informationen zum Kino auf der Burg gibt es im Internet unter www.koki-es.de

Programmübersicht

Los geht’s am 26. Juli mit der Agentenkomödie „Kingsman: The golden Circle“, die dem Geheimagenten-Genre actionreich, originell und mit einem selbstironischen Augenzwinkern begegnet.

Wer an französische Komödien denkt, der denkt an „Ziemlich beste Freunde“. Deren Macher haben mit „Das Leben ist ein Fest“ einen weiteren Hit gelandet. Da gerät ein Hochzeitsplaner von einer Verlegenheit in die nächste (27. Juli).

Julia Roberts, Jacob Tremblay und Owen Wilson brillieren im Familiendrama „Wunder“, das am 28. Juli zu sehen ist. Darin muss sich ein kleiner Junge, der stets ein Außenseiter war, in der Schule gegen anfängliche Widerstände behaupten – und er wächst über sich hinaus.

Weiter geht’s am 29. Juli mit Michael Graceys „Greatest Showman“ – einer klangvoll erzählten Filmbiografie über den genialen Zirkus-König, Politiker, Unternehmer und Schwindler P.T. Barnum.

„Fack ju Göhte 3“ setzt am 30. Juli die Schulgeschichten um den unkonventionellen Lehrer Zeki Müller (Elyas M’Barek) und seine ziemlich Schüler fort.

„Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ läuft am 31. Juli auf der Burg – eine Geschichte über ein junges Paar, das sein Zuhause verlässt, um zu entdecken, was Heimat für andere heißt.

Wer sich gerne überraschen lässt, ist am 1. August bei „Deine Juliet“ richtig: Die Geschichte einer jungen Autorin, die auf der Kanalinsel Guernsey Menschen kennenlernt, für die die Literatur zum Lebenselixier wurde, läuft vor dem Kinostart.

„Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ ist einer der besten Filme 2018, und er darf auf der Burg nicht fehlen, wo er am 2. August einen Höhepunkt markiert.

Mit „Wohne lieber ungewöhnlich“ geht am 3. August eine weitere französische Komödie an den Start: Die Kinder einer Patchwork-Familie beschließen, dem elterlichen Chaos ein Ende zu bereiten und selbst zu bestimmen, wo’s langgeht.

Am 4. August läuft die britische Komödie „Swimming with Men“, die Geschichte eines Mannes in der Midlife-Krise, der es als Synchronschwimmer allen zeigt.