Kino auf der Burg: Sangesfreudige Seebären

Chris Foggins Musik-Komödie „Fisherman’s Friends“ erzählt eine wahre Erfolgsstory

Musikmanager aus der Stadt entdecken in einer beschaulichen Küstenstadt in Cornwall einen stimmgewaltigen Shanty-Chor. Aus einer Laune heraus bekommen die sangesfreudigen Seebären in Chris Foggins neuer Musik-Komödie „Fisherman’s Friends“ einen Plattenvertrag – und ihre Musik wird zum Hit.