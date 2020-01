EsslingenEs war einmal ein kleines Weiß …“, so beginnt Joachim Torbahn seine Geschichte. Dazu malt er einen Klecks auf die schwarze Tafel und entspinnt eine Weltgeschichte, die kleinen und großen Zuschauer im Studio am Blarerplatz eine knappe Stunde lang viel Raum zum vergnüglichen Rätseln lässt. Natürlich sind die Nachwuchszuschauer viel besser im Raten als die Großen, wenn es darum geht, in schnell hingepinselten Strichen Figuren und Formen zu erkennen. „Rabenschwarz und Naseweiß“ heißt das Programm für Zuschauer ab vier Jahren, mit dem das Duo Thalias Kompagnons bereits zum Internationalen Kinder-Theaterfestival an der Württembergischen Landesbühne