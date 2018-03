EsslingenDie Klinik für Kinder und Jugendliche des Klinikums Esslingen hat erneut das Gütesiegel „Ausgezeichnet für Kinder“ erlangt – in diesem Jahr zusätzlich mit einem Plus. „Wir freuen uns sehr darüber, dass uns wieder ein so hohes Qualitätsprofil bescheinigt wurde. Das ist der sehr guten Teamarbeit aus Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften zu verdanken“, so Chefarzt Christian von Schnakenburg. Durch die kontinuierliche Erreichbarkeit des kinderchirurgischen Rufdiensts seien auch die zusätzlichen Bedingungen für das erweiterte Zertifikat erfüllt worden. Um den Belangen und Bedürfnissen der jungen Patienten gerecht zu werden und die bestmögliche