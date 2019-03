EsslingenEltern sind beruflich oft gefordert, wollen ihre Kinder aber dennoch gut versorgt wissen – entsprechend gefragt sind qualitätvolle Betreuungsangebote. Die Anforderungen, die Eltern an die städtischen Kindertageseinrichtungen stellen, sind höchst unterschiedlich: Manche brauchen an fünf Tagen in der Woche möglichst lange Betreuungszeiten, andere behalten ihre Kinder an manchen Wochentagen lieber zuhause. Entsprechend differenziert müssen die Angebote der städtischen Kindertageseinrichtungen sein. Der Ausschuss für Bildung, Erziehung und Soziales des Esslinger Gemeinderates hat dafür bei nur einer Gegenstimme neue Spielregeln festgelegt. Was sich