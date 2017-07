„Kinder, die sich ausreichend bewegen, bleiben gesund.“ Diese Einschätzung der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ist inzwischen Allgemeingut. Deshalb wird Bewegungsförderung in Schulen, Kitas und Kindergärten großgeschrieben. Um die vielfältigen Angebote vor Ort zu bündeln und auszubauen, um neue Kooperationen anzustoßen und dauerhaft zu etablieren, hat sich die Stadt Esslingen am Projekt „Bewegte Kommune - Kinder“ der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg beteiligt. Mit Unterstützung zahlreicher Partner wurde in den vergangenen Jahren manches bewegt - und auch in Zukunft sollen Esslinger Kinder in Kitas,