Kinder bauen ihren Traumspielplatz

Kinder bauen ihren Traumspielplatz – Spielmobil betreut die Ferienaktion

An der Rossbergstraße im Stadtteil Zollberg ist derzeit ein Musterbeispiel in Sachen Bürgerbeteiligung zu betrachten. Rund zehn Kinder bauen dort derzeit im Ferienprogramm des Spielmobils an einem neuen Spielplatz. Die Platzgestaltung, die Spielgeräte und ihre Anordnung wurden von den Kindern selbst geplant und gehen wesentlich auf die Ideen, Wünsche und Anregungen der Anwohner und der Kinder aus dem Quartier zurück.