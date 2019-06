Esslingen

Sie hüpfen leicht wie Federn durch den Tanzsaal im Untergeschoss des CVJM-Jugendhauses Makarios, kicken die Beine nach vorne, schwingen Hüften und Arme in simultaner Formation, um dann gleichzeitig und blitzschnell die Richtung zu ändern. Ihre Pferdeschwänze wippen im Takt und die 13 jungen Mädchen in ihren coolen schwarz-weißen Outfits springen, swingen, moven was das Zeug hält zu rasanten Musikbeats. Die Mitglieder der Kids Dance-Gruppe Esslingen beherrschen alle Figuren der temporeichen HipHop-Choreografien ihres Trainers Kadir Yildiz aus dem Effeff. Jeder Schritt sitzt, jede Hand und Kopfbewegung passt. Vor allem aber