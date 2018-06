EsslingenEin Konzern mit weltweit rund 75 000 Mitarbeitern hat seinen europäischen Sitz in Esslingen, und das schon seit 1991. Doch die meisten Esslinger haben seine Produkte im Haus oder Auto, ohne es zu wissen. Die Rede ist von der Firma Kyocera. Nun hat sie das erste Mal in Esslingen ihre Tore für die Presse geöffnet. An diesem Standort wird nicht gefertigt, aber vertrieben und teils auch ausgeliefert.

Wenn einhundert durchschnittliche Autos auf Esslinger Straßen stehen, wie viele davon haben wohl ein Produkt von Kyocera an Bord? Vertriebsmanager Eberhard Schill muss nicht lange überlegen: „Hundert!“ Denn das Angebot des Konzerns ist sehr