Von Melanie Braun

Esslingen - Im feinstaubgeplagten Stuttgart will die Stadt nun kontrollieren, ob bei Feinstaubalarm das Betriebsverbot von sogenannten Komfort-Kaminen eingehalten wird. Denn neben dem Verkehr gelten auch Verbrennungsanlagen als Verursacher von Feinstaub. In Esslingen, wo in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls hohe Feinstaubwerte gemessen wurden, will man derweil nicht so weit gehen. Gleichwohl hat man das Thema im Blick: Die Stadt plant Mitte Februar eine Infoveranstaltung zum richtigen Heizen mit Holz.

Generell verteufeln wolle man Holzheizungen nicht, sagt Katja Walther, die Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Stadtverwaltung. „Unser Ziel ist es schließlich, erneuerbare Energien zu ermöglichen.“ Und dazu gehöre auch die Wärmegewinnung aus Holz. Andererseits wolle man auch die Belastung der Luft mit Feinstaub und Stickoxiden verringern – deshalb sei es wichtig, auf die richtige Art zu feuern.

Art des Heizens ist entscheidend

Dazu gehöre unter anderem, darauf zu achten, dass nur Holz verbrannt werde, das auch wieder nachwachse. „Wenn das CO2, das bei der Verbrennung frei wird, durch einen nachwachsenden Baum später wieder gebunden wird, dann ist Heizen mit Holz schon sinnvoll“, sagt Walther. Entscheidend sei aber auch, wie angeheizt wird. Zudem spielten Filter eine große Rolle, wenn man die Belastung der Luft mit Feinstaub verringern will. Inzwischen gebe es sogar sehr spezielle Anlagen, etwa elektrostatische Abschneider, die besonders kleine Partikel aus der Luft zögen.

Allerdings ist das Heizen mit Holz in Esslingen eigentlich verboten. Das ist in der aktuell gültigen Verbrennungssatzung der Stadt aus dem Jahr 1999 festgeschrieben, sagt Walther. Doch es gebe einige Ausnahmeregelungen. Unter anderem seien Holzpelletöfen erlaubt, wenn sie den strengen Vorgaben der Stadt entsprechen. Dazu gehören unter anderem ökologische Maßstäbe sowie Förderrichtlinien des Bundes.

Auch Besitzer von sogenannten Komfort-Kaminen – also Öfen, die eher der Behaglichkeit als dem Heizen dienen – müssen laut Satzung nicht völlig auf den Genuss eines knisternden Feuers verzichten. Laut Verbrennungssatzung ist eine gelegentliche Nutzung erlaubt. Was das heißt, ist genau festgelegt: Pro Monat darf an acht Tagen jeweils für fünf Stunden der Kamin angeheizt werden. Ob die Esslinger sich daran halten, kontrolliert die Stadt allerdings nicht. „Das halten wir für sehr schwierig“, sagt Walther. Zum einen habe man gar keine Übersicht darüber, wer einen solchen Kamin besitzt, und zum anderen seien die Bürger nicht verpflichtet, derartige Kontrolleure ins Haus zu lassen. Man halte gute Information für sinnvoller. Deshalb sei für Mitte Februar eine Infoveranstaltung geplant.

Im Übrigen werde die Verbrennungssatzung gerade überarbeitet. Sie müsse an die Änderungen von Bundesimmissionsschutzgesetz und -verordnung angepasst werden, sagt Walther. Unter anderem gehe es darum, Regelungen für Holzpelletöfen einzuarbeiten – denn als die Satzung 1999 in Kraft trat, seien diese noch kein Thema gewesen. Man müsse nun schauen, welche Konsequenzen sich aus den neuen Vorgaben in der Stadt ergeben. Es gehe nicht darum, den Bürgern das Heizen mit Holz auszureden. Klar sei aber: „Hundertprozentig sauber wird die Luft nie, wenn etwas verbrannt wird.“

Einschätzung der deutschen Umwelthilfe

Holzfeuerung: Laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) kann Holz als nachwachsender Brennstoff eine gute Alternative zu Wärme aus Erdöl, Gas und Kohle sein. Allerdings würden bei der Verbrennung auch große Mengen gesundheitsschädlicher Ruß- und Feinstaubpartikel freigesetzt – insbesondere, weil die Öfen häufig veraltet seien oder falsch befeuert würden. Sie trügen deshalb besonders stark zur Luftbelastung bei. Auf Nachfrage verweist die DUH auf Zahlen des Umweltbundesamtes, nach denen der Anteil der Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr insbesondere bei kleineren Partikeln (PM 2,5) inzwischen unter der durch Holzfeuerung verursachten Belastung liege. Und das, obwohl die Zahlen des Umweltbundesamtes die Belastung durch Holzfeuerung tendenziell noch unterschätzten. Denn die Luftbelastung durch Holzöfen weiche oftmals erheblich von den Herstellerangaben ab. Zudem seien nahezu 90 Prozent der Feinstaubpartikel aus der Holzverbrennung viel kleiner als die gemessenen PM 2,5 – nämlich kleiner als PM 1 und zu einem überwiegenden Teil sogar kleiner als PM 0,1.

Messungen: Messungen der DUH in Wohngebieten, in denen viele Kaminöfen genutzt werden, haben laut DUH ergeben, dass der Anteil der Feinstaubpartikel dort oft erheblich höher war als an viel befahrenen Straßen. Dabei seien Holzpelletöfen und sonstige Heizkessel meist weniger relevant im Hinblick auf die Feinstaubbelastung: Der größte Anteil des Feinstaubs aus der Holzverbrennung werde durch die beliebten Kaminöfen verursacht. Bei diesen liege die Belastung der Luft oft um ein Vielfaches über den Herstellerangaben. Marktübliche Kaminöfen verdienten daher derzeit nicht das Prädikat „sauber“ oder „emissionsarm“. Die DUH fordert aus diesem Grund ein generelles Nutzungsverbot für Öfen ohne wirksame Abgasreinigung.