Anzeige

Von Fabian Schmidt





Die Schüler des Georgii-Gymnasiums könnten weniger gestresst sein als andere Jugendliche. Denn laut einer Studie der Uni Mannheim fühlen sich Heranwachsende durch den häufigen Gebrauch ihres Smartphones zunehmend unter Druck gesetzt, aber den Georgii-Gymnasiasten bietet die Schulordnung weniger Spielraum, sich abzulenken. Schließlich „müssen elektronische Geräte von Schülern auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet sein“, wie es in dem Papier heißt. In der Mittagspause und den Hohlstunden dürfen die Schüler ihr Smartphone zum Musikhören nutzen, auch dringende Anrufe sind im Sekretariat oder mit Genehmigung eines Lehrers während der Schulzeit erlaubt.

Das Besondere: Die Schüler wollten diese strikte Regel selbst. Vor zwei Jahren haben sich Lehrer, Eltern und Schüler an die Erneuerung der Schulordnung gemacht, und die Heranwachsenden erachteten eine klare Regelung für notwendig. Sie waren zudem skeptisch gegenüber der Eigenkontrolle, präferierten daher das Verbot.„Es funktioniert definitiv besser als vorher“, sagt Peter Landfried, der als Lehrer im Arbeitskreis Schulordnung mitwirkte. Die alte Regelung sah lediglich für den Unterricht ein Verbot elektronischer Geräte wie Handys vor. Ob die Schüler nun allerdings aufgrund der Abstinenz von ihren Smartphones gestresst sind, „das weiß ich nicht“, sagt Peter Landfried.

Verantwortungsbewusster Umgang

Die repräsentative Studie mit 500 Kindern und Jugendlichen bescheinigte, dass Heranwachsende aufgrund der intensiven Nutzung von Smartphones unter anderem gestresst oder von den Hausaufgaben abgelenkt sind, dass sie schulische Probleme haben oder auch digital gemobbt werden. Smartphones für Kinder und Jugendliche daher zu verteufeln, sei allerdings der falsche Weg. „Sie stellen nicht nur eine Gefahr dar, sondern sie können sehr sinnvoll sein, wenn man reflektiert und verantwortungsbewusst mit ihnen umgeht“, sagt Christine Sattler vom baden- württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Sprich: die Eltern müssen ihren Kindern die Nutzung von Handys beibringen, diese gemeinsam erlernen. „Verbote ersetzen nicht das Gespräch über und die Unterstützung bei Medien.“ Daher wird dieses Thema im neuen Bildungsplan auch eine größere Rolle spielen als bisher. In die Erarbeitung eines Medienbildungscurriculum ist auch das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg involviert. Auf deren Webseite wird betont, dass es bei der Verwendung von digitalen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets in Schulen auf Regeln ankommt. Lehrer, Eltern und Schüler sollten diese aufstellen. Wann und wie ist die Nutzung von Handys gestattet, in welchen Fällen ist sie ausdrücklich verboten, und was passiert bei einem Regelverstoß. Dies und vieles mehr sind Aspekte, die geklärt werden sollten.

Manuel Eitel ist Vorsitzender im Esslinger Jugendgemeinderat und durfte zu seiner Schulzeit das Smartphone außerhalb des Schulgebäudes benutzen. Er fühlt sich zwar durch sein Handy nicht gestresst, bemerkt aber die enge Verbundenheit der 15- bis 21-jährigen Ratsmitglieder zu ihrem Endgerät. Schließlich wird dies meist umgehend rausgeholt, wenn die Sitzung beendet ist. In dieser herrscht ein Handyverbot. „Jeder ist seines eigenen Stresses Schmied“, sagt er, fügt in Bezug auf die Jüngeren jedoch an:„Für Heranwachsende ist ein vernünftiger Umgang und die richtige Zeiteinteilung schwierig.“

Gesellschaftliches Problem

Er spricht auch über die positiven Funktionen wie dem Abrufen des Busfahrplans, der Selbstorganisation mittels des digitalen Kalenders oder der Recherchemöglichkeiten für die Schule. Handys können darüber hinaus direkt zu Unterrichtszwecken dienen, beispielsweise als Messinstrumente in der Physik. Die Herausforderungen für Kinder und Jugendliche im verantwortungsbewussten Umgang mit Smartphones sind jedoch zu groß, als dass diverse Schulordnungen sie gänzlich entlasten könnten. Pädagogen betonen: Da ist die gesamte Gesellschaft gefordert.

digitalität ist Wichtig für die Entwicklung

Das Smartphone ist ein „multifunktionaler Alltagsbegleiter“ für Jugendliche, wie es Nicola Döring in ihrem Beitrag „Mobilität und mobiler Mediengebrauch im Kontext der Entwicklungsbedingungen von Heranwachsenden“ in der Publikation vernetzt_öffentlich_aktiv schreibt. Sie ist Professorin für Medienpsychologie und Medienkonzeption an der TU Ilmenau, beschäftigt sich intensiv mit der digitalen Kommunikation. Smartphones erfüllen ihrer Meinung nach „viele Funktionen, die im Zusammenhang mit jugendlichen Entwicklungsaufgaben angeeignet werden“. Beispielsweise spielten die mit einem Handy selbst geschossenen Fotos „eine wichtige Rolle im medialen Alltag von Mädchen und Jungen. Sie dienen der Identitätsarbeit, der Beziehungspflege, der Erprobung und Aushandlung von Körper- und Geschlechterbildern, dem Ausdruck sexueller Intimität, der Erkundung von Eigenschaften neuer Mediendienste.“ Diese Prozesse seien komplex, weder durchweg positiv noch ausschließlich negativ - und wichtig in einer „lebensweltlich ausgerichteten“ Medienpädagogik. „Dabei kann es hilfreich sein, den Blick auch einmal von den Jugendlichen abzuwenden und zu hinterfragen, wie Erwachsene neue Medien nutzen und wie sie mit den damit verbundenden Chancen und Risiken umgehen.“