Esslingen (kas)Im Streit um die fristlose Entlassung von Judo-Cheftrainer Jan Steiner durch den KSV Esslingen ist es beim Gütetermin in Esslingen am Dienstag nicht zu einer Einigung gekommen. Der Vereinsvorstand war zu einem Kompromiss bereit und wollte das Arbeitsverhältnis zum Jahresende 2018 als beendet erklären. Steiner, der sich durch seinen Anwalt vertreten ließ, wollte jedoch keinen Kompromiss. Das heißt, dass sich beide Parteien am 9. Mai vor dem Arbeitsgericht Stuttgart wiedersehen werden. Beim Gütetermin wurden auch die Gründe für Steiners Entlassung vorgelegt: Ihm wird vom KSV-Vorstand vorgeworfen, in seinem Personalbogen und in einem Antrag für Fördergelder Falschangaben zu seiner Berufsausbildung gemacht zu haben.