Bereits 2001 konnten gleichgeschlechtliche Paare in den Niederlanden heiraten. Inzwischen ist die Ehe für homosexuelle Paare in insgesamt 20 Ländern der Welt möglich - ab 1. Oktober nun auch in Deutschland. So hat es der Bundestag vor der Sommerpause beschlossen. In Stadt und Kreis Esslingen ist bislang aber kein Ansturm auf die Standesämter zu verzeichnen: Die Situation ist entspannt.

Woran liegt das? Rosita Gerstner, Sachgebietsleiterin des Esslinger Standesamts, sagt: „Das ist ein Thema für Großstädte.“ Im Landratsamt Esslingen, das zwischen 2001 und 2011 für die eingetragenen Partnerschaften im