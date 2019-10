Kein Geld für Behindertentoilette

Stadträte fordern eine barrierefreie Toilette in der östlichen Altstadt und dulden kein Spiel auf Zeit mehr

Wer als Behinderter in Esslingen eine öffentliche Toilette braucht, die barrierefrei zu nutzen ist, kann ganz schön in die Bredouille kommen: Lediglich zwei behindertengerechte Toiletten in der Innenstadt und eine weitere in Mettingen sind rund um die Uhr mit dem bundesweit einheitlichen Euro-Schlüssel nutzbar. Deshalb wurde im Gemeinderat vor Jahren der Ruf nach einer weiteren barrierefreien Toilette in der östlichen Altstadt laut. Doch der Stadtverwaltung fehlt es dafür nach eigenem Bekunden nicht nur an einem geeigneten Standort, sondern auch am nötigen Geld.