Von Claudia Bitzer

Anzeige

Esslingen - Dass sie viel Glück auf ihrer Seite hatten, war den zehn EZ-Leserinnen und -Lesern spätestens dann klar, als Pia Karge sie und ihre Begleitung im Namen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) auf dem Esslinger ZOB willkommen hieß. Denn mehr als 160 Bewerbungen sind der EZ ins Haus geflattert. Die Absender wollten alle an dem kostenlosen Ausflug mit der neun Monate jungen und schnellen Relex-Buslinie X 20 von Esslingen nach Waiblingen teilnehmen, zu dem der VVS und die Eßlinger Zeitung eingeladen hatten.

Anzeige

Und so konnte die Freude an jenem Sommertag auch nicht von der winzigen Unpässlichkeit getrübt werden, dass sich ihr Relex-Buss und der Filderexpress auf dem ZOB etwas zu nahe gekommen waren und sich die Abfahrt um zehn Minuten nach hinten verschob. Das war aber auch die einzige Holprigkeit, die die Teilnehmer aus dem ganzen Kreis Esslingen hinnehmen mussten. Denn die Relex-Busse, die auf den insgesamt drei Expressbuslinien in der Region Stuttgart eingesetzt und von der Firma Schlienz Tours aus Kernen betrieben werden, sind hochmoderne, bequeme Fahrzeuge. Irene Baumert aus Esslingen, die mit ihrer Freundin Christiane Schicke aus Ludwigsburg den Relex-Bus „schon immer mal ausprobieren“ wollte, hat sofort das WLAN getestet. Und war beglückt über das schnelle Internet.

Bonbons und Fliegenkleber

Auch die barrierefreie Rampe kam zum Zug, als an der Diakonie Stetten eine junge Frau im Rollstuhl zustieg. Nur wenige Haltestellen (Esslingen Flandernstraße, Schurwaldhöhe Katzenkopf, Stetten und Rommelshausen) und 29 Fahrminuten trennen die ehemalige Reichsstadt von ihrer württembergischen Nachbarin. Das entspricht leider nicht dem, was noch viele Menschen in ihren Köpfen haben. Und so gibt es bei den Fahrgastzahlen des X20 noch deutlich Luft nach oben. Dass diese schnelle und direkte Verbindung zwischen Esslingen und Waiblingen aber eine „tolle Sache ist“, betonte Waiblingens OB Andreas Hesky, gebürtiger Esslinger und ehemaliger Wendlinger Bürgermeister, der die überraschten Teilnehmer am Bahnhof willkommen hieß und mit ihnen in einem städtischen Bus die drei Minuten zur Michaelskirche fuhr. Hesky ist überzeugt davon, dass sich seine 56 000-Einwohner-Stadt mit ihrer beeindruckenden Vergangenheit und ihrer lebendigen Gegenwart nicht vor Esslingen verstecken muss. Und er erzählte zur Freude seiner Gäste gleich von einem der bekanntesten Waiblinger Unternehmen, das nach wie vor direkt in der Stadt produziert. Gemeint waren in diesem Fall nicht Stihls Motorsägen, sondern Theodor Kaiser und seine Nachfahren. Der Konditor hatte 1889 das 3-Tannen-Werk gegründet und ist nicht nur der Erfinder von Kaisers Brustcaramellen („Drei Tannen die bannen das Hustengespenst“), sondern auch der heute noch verkauften klebrigen Fliegenfänger, die er einst für die unliebsamen Gäste in seiner Konditorei erfunden hatte.

Klaus Scheiner vom Heimatverein Waiblingen führte Gäste durch eine malerische Altstadt, die durch liebevolle Sanierung und Verbannung des Verkehrs so gewonnen hat, dass selbst Scheiner sagt: „Die beste Zeit Waiblingens ist heute.“ Von der spätgotischen Michaelskirche und dem Nonnenkirchle über die Kräuterpracht im Apothekergarten bis zum Rathaus aus den 1950er-Jahren, wo die Gruppe ins noch erhaltene Gewölbe des 1634 abgebrannten Schlosses der Grafen von Württemberg abstieg: Der Oberstudiendirektor a.D. machte nicht nur deutlich, wie das immer als „Stauferstadt“etikettierte Waiblingen vor allem durch die Württemberger geprägt wurde und wie der große Stadtbrand im Dreissigjährigen Krieg die Häuser dem Erdboden gleichgemacht hatte. Das denkmalgeschützten Fachwerk, das heute die Altstadt prägt, stammt alles aus der Zeit nach 1634. Der Marsch durch den Wehrgang gab den Blick auf idyllische Gärtchen und die grüne Erleninsel frei. Elisabeth Sauerzapf aus Altbach, seit mehr als 50 Jahren EZ-Leserin, ist schon ein paar Mal mit dem Relex-Bus in den Nachbarkreis gefahren. „Aber dass die Stadt so schön und interessant ist, wussten wir nicht“ – so der einhellige Tenor der Gruppe beim Mittagessen.

Mit 2,90 Euro dabei

Der Besuch im Haus der Stadtgeschichte, das dank seiner Lage außerhalb der Stadtmauer vom Brand verschont geblieben war, und die sachkundige Führung von Kunsthistorikerin Ute Schönfeld-Dörrfuss animierten die Ausflügler noch mehr, in absehbarer Zeit wieder einen Fuß in die Hauptstadt des Rems-Murr Kreises zu setzen. Schließlich blieb noch manches unentdeckt: zum Beispiel das moderne Museum Stihl oder der Hochwachtturm aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. „Wir fahren auf jeden Fall mit dem Bus wieder hierher“, ist sich das Ehepaar Burgbacher aus Denkendorf einig. „Und zwar mit den Fahrrädern“, die man mitnehmen kann. Mit 2,90 Euro für eine einfache Fahrt zwischen Esslingen und Waiblingen ist man im Relex-Bus im Übrigen nicht nur schneller, sondern auch deutlich günstiger unterwegs als mit der S-Bahn über Cannstatt (4,10 Euro).

Im Expressbus nach Waiblingen