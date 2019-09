Esslingen/NeuhausenVögel aus Tonerde mit kantigen Schnäbeln und die Körper starker Frauen sind in Kielmeyers Weinberg in der Mettinger Straße zu sehen. Die Ausstellung der Künstlerin Karin Siegel aus Neuhausen wird am morgigen Sonntag, 8. September, um 11 Uhr eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 15. September, sind die Kunstwerke zwischen Weinreben und Trauben zu besichtigen. Die Begegnung von Natur und Kultur reizt die Künstlerin, die am liebsten im Freien arbeitet.

In ihrem Garten in der Panoramastraße in Neuhausen arbeitet die Künstlerin am liebsten im Freien. Da lässt sie sich von den Vögeln inspirieren, die in den Baumwipfeln sitzen. Diesen