EsslingenDer Gemeindewahlausschuss des Gemeinderats hat alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in Esslingen zur Kommunalwahl antreten, zugelassen. Alle sieben Parteien und Gruppierungen, die derzeit im Stadtparlament vertreten sind, stellen sich wieder zur Wahl und bieten auf ihren Listen jeweils 40 Kandidatinnen und Kandidaten an. Damit bewerben sich am 26. Mai 280 Bürgerinnen und Bürger für einen Sitz im Esslinger Gemeinderat. Nach den Worten von Wahlamtsleiterin Gabriele