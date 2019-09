EsslingenWenige Stunden nach Ende der Bewerbungsfrist ließen die Grünen am Montagmorgen die Katze aus dem Sack: Yalcin Bayraktar ist ihr Kandidat für den vakanten Bürgermeisterposten für Ordnungswesen, Soziales, Kultur, Schule und Sport im Esslinger Rathaus. Der 40-Jährige leitet derzeit das Amt für Soziales, Familie und Jugend bei der Stadt Friedrichshafen. Wenn der Esslinger Gemeinderat am 11. November über die Besetzung des Dezernentenpostens entscheidet, wird Bayraktar nicht der einzige Kandidat sein: Bis Sonntagabend haben elf Bewerberinnen und Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen – nur zwei sind bisher bekannt. Dem Favoriten der Grünen werden