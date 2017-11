Anzeige

Esslingen (red) - Am Montag beginnen an der Ecke Neckarstraße/Blumenstraße Bauarbeiten für den Austausch undichter Abwasserrohre. Betroffen ist in der Blumenstraße der Abschnitt zwischen Neckarstraße und Heilbronner Straße. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten jeweils unter Vollsperrung, weshalb die Blumenstraße nicht durchfahren werden kann. Anlieger können zu ihren Parkplätzen auf Privatgrund je nach Lage der Baustelle von der Neckarstraße oder der Heilbronner Straße aus zufahren. Öffentliche Parkplätze können nicht angefahren werden.

Der erste Bauabschnitt beginnt an der Ecke Neckarstraße und soll Mitte Dezember auf Höhe