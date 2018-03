Esslingen Esslingen gehört zu den Städten mit der höchsten Feinstaubbelastung im Land. Nachdem zunächst vor allem der Verkehr als Verursacher für dicke Luft kritisiert wurde, sind inzwischen auch Kamine und Holzheizungen in den Fokus gerückt. Deshalb will die Stadt in der kommenden Woche darüber informieren, wie man möglichst sauber und effizient mit Holz heizen kann. Doch wie schädlich ist das Heizen mit Holz wirklich? Wir haben Michael Struschka von der Abteilung Reinhaltung der Luft am Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik der Universität Stuttgart gefragt. Er sagt ganz klar: „Es kommt darauf an.“

Michael Struschka untersucht seit