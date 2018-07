EsslingenDas Jahr 1968 ist als Jahr des Aufbruchs in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen. Vieles hat sich damals in unserer Gesellschaft verändert, und manches von dem, was die junge Generation auf den Weg brachte, scheint heute selbstverständlich. Die Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Politikerin Jutta Ditfurth spricht am Donnerstag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus der Esslinger WLB über „50 Jahre 1968“.

Wie haben Sie 1968 persönlich erlebt?

Was heute „68“ genannt wird, umfasst ja eigentlich die Zeit von 1964 bis 1968. Da lief „unsere kleine Kulturrevolte“, wie Rudi Dutschke sie nannte. Meine erste