EsslingenDas Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße hat ein treues Stammpublikum – viele der Besucher kommen schon seit Jahren und manche sogar seit Jahrzehnten in die Pliensauvorstadt, um Kleinkunst, Kabarett, Theater, Diskussionen und Musik jeglicher Art zu genießen. Das junge Publikum macht sich dagegen etwas rar. Doch das soll nicht so bleiben. Schon vor einiger Zeit haben die Dieselsträßler angekündigt, einen „behutsamen Generationenwechsel“ anzustreben, ohne das bisherige Publikum zu vergrätzen. Um verstärkt jüngeres Publikum zu gewinnen, wurde mit Matthias Fugel ein neuer Mitarbeiter engagiert, der jüngere Künstlerinnen und Künstler an Land ziehen