Junge Journalisten bei der Kinder-Biennale

„Junge Journalisten“ der Kinder-Biennale wollen ihre medialen Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen

Die Esslinger Kinder-Biennale gibt jungen Leuten Gelegenheit, in die Arbeitswelt Erwachsener reinzuschnuppern. Für diejenigen, die nach dem EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ erst so richtig Lust bekommen haben, Erfahrungen in der modernen Medienwelt zu sammeln, gibt es die Gruppe der Jungen Journalisten.