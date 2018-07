EsslingenJugendliche haben meist ein feines Gespür für das, was in einer Stadt wie Esslingen gut oder auch weniger gut läuft. Viele fragen sich jedoch, ob ihre Anliegen bei Erwachsenen ausreichend Gehör finden. Die Kinder-Biennale, ein Netzwerk kreativer Angebote, will jungen Leuten eine Stimme geben. Gemeinsam mit dem Jugendbüro hat KiBi-Initiatorin Margit Bäurle im Maille-Park eine „Wall of Fame“ und eine „Wall of Shame“ eingerichtet – eine Wand des Ruhms und eine Wand der Schande. Dort haben junge Esslinger die Möglichkeit, Wünsche, Lob und Tadel auf bunten Meinungstafeln zu äußern.

Margit Bäurle verweist darauf, dass mehr als 18 000