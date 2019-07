EsslingenEigentlich hat sich die Autorin in ihren mittlerweile vier Monaten in der Region schon gut eingelebt. Eine Sache, die ihr gegen den Strich geht, ist der Straßenverkehr. War sie in ihrer Heimat in ihren 13 Jahren hinter dem Steuer vielleicht insgesamt fünfmal angehupt worden, passiert ihr das jetzt täglich. Und nicht aufgrund von gravierenden Fahrfehlern. Gestern Morgen hat sie einfach nur vor einer roten Ampel gebremst – dem Hintermann schien das zu missfallen. Wütend gestikulierend hupte er, nachdem auch er zum Stehen gekommen war. Die Mentalität der Autofahrer scheint hier vor allem auf eines ausgelegt zu sein: auf Eile. Da ist die Hand schon