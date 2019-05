EsslingenNein, Ulrich Enderle kannte die ZDF-Küchenschlacht nicht, in der sich ambitionierte Hobbyköche vor der Kamera am Herd messen. Weil jedoch seine Tochter von den Kochkünsten ihres Vaters überzeugt ist, meldete sie ihn kurzerhand an. Und weil das ZDF „unbedingt einen kochenden Pfarrer in der Sendung“ haben wollte, ist Ulrich Enderle dann doch im Frühjahr 2016 zu den Dreharbeiten nach Hamburg gereist. Prompt gewann der Theologe, der Bezirksjugendpfarrer in Kirchheim, Pfarrer in St. Bernhardt-Wäldenbronn und in der Parksiedlung war und seit vergangenen August Esslinger Jugendpfarrer ist, souverän die erste Woche und schloss die Champions-Runde als