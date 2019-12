EsslingenEhrenamtliches Engagement ist keine Selbstverständlichkeit. Besonders Jugendliche sind oft mit Schule, Ausbildung und Studium so ausgelastet, dass ihnen kaum Zeit bleibt. Einige jedoch setzen sich für andere ein und gehen dabei über ihre Grenzen. Anlässlich des internationalen Tags des Ehrenamts ehrte der Stadtjugendring 13 junge Leute, die sich kontinuierlich und verantwortlich in der Esslinger Jugendarbeit engagieren. Sie wurden von ihren Verbänden oder Einrichtungen vorgeschlagen. Der 8. Ehrenamtspreis des Stadtjugendrings ging an Martin Wiesner vom Schauspielensemble Kunstdruck, Manon Blanchard vom inklusiven Kinder- und Jugendhaus „Villa“,