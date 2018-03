Jugendliche haben eine echte Wahl

ESSLINGEN: Diesmal kandidieren 41 junge Frauen und Männer für die 20 Sitze im Jugendgemeinderat

So viele Kandidaten wie nie zuvor treten diesmal bei der Wahl zum Jugendgemeinderat (JGR) an. Dass 41 junge Frauen und Männer kandidieren und es in diesem Jahr „eine echte Wahl“ gibt, werten Oliver Appelt von der Stadtverwaltung und der amtierende JGR-Vorsitzende Nicolas Matt auch als Bestätigung für die Arbeit des amtierenden Gremiums.