EsslingenEhe der Esslinger Gemeinderat am Montag (16 Uhr) über den künftigen Standort der Stadtbücherei entscheidet, bat der Jugendgemeinderat Vertreter von Gemeinderat, Förderverein der Bücherei und den Kulturamtsleiter zum Podiumsgespräch über eine jugendgerechte Bibliothek. Während die Jugendräte uneins sind, ob die Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof erweitert und modernisiert oder durch einen Neubau an der Küferstraße ersetzt werden soll, erläuterten die Stadträte ihre Haltung. Bleibenden Eindruck hinterließ ein flammendes Plädoyer von Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler) für den aktuellen Standort. Sie machte klar: „Wenn die Bücherei in