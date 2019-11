EsslingenAntisemitismus ist in Deutschland allgegenwärtig. Beleidigungen, Schmierereien und Morddrohungen haben dramatisch zugenommen. Negativer Höhepunkt war am 9. Oktober das Attentat auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten. Der abscheuliche Anschlag hat hierzulande erneut eine Debatte ausgelöst. „Judenhass muss endlich aufhören“, fordert Georg Wötzer, Vorsitzender des Vereins „Freunde jüdischer Kultur Esslingen“, im Gespräch mit unserer Zeitung in der Esslinger Synagoge.

Die jüdische Gemeinde im Heppächer 3 hat etwas mehr als 300 Mitglieder. Sie haben noch keine gravierenden Vorfälle erlebt und hoffen, dass dies auch so bleiben wird. Doch die