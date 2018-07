EsslingenDas Jahr 1909 ist geprägt von Entspannungsbemühungen in der Balkankrise. Das Osmanische Reich verzichtet in einem Vertrag mit Österreich-Ungarn auf seine Ansprüche auf Bosnien und Herzegowina und erhält dafür von Österreich-Ungarn Gebiete an der Grenze zu Serbien. Russland erklärt sich daraufhin mit der Angliederung Bosnien-Herzegowinas an Österreich-Ungarn einverstanden. Das Osmanische Reich, Russland, Großbritannien und Frankreich bestätigen die staatliche Unabhängigkeit Bulgariens.

Das Deutsche Reich und Frankreich finden zudem einen Kompromiss im Streit um Marokko. Deutschland erkennt die Vormachtstellung Frankreichs in Marokko an und