Kreis EsslingenLandrat Heinz Eininger bringt das Thema auf den Punkt: „Ehrenamtlich engagierte junge Menschen widerlegen das hartnäckige Vorurteil mancher Älterer, dass früher alles besser gewesen sei und dass die Jugend von heute, wenn überhaupt, nur an sich selbst denke.“ Denn es gibt sie natürlich: Junge Leute, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich engagieren, weil sie sich dazu berufen fühlen, ihren ganz persönlichen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Solche starken Helferinnen und Helfer suchen die Eßlinger Zeitung und die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im Rahmen des diesjährigen Ehrenamtspreises unter dem Motto „Jung und engagiert“. Mit insgesamt 5000 Euro ist diese Auszeichnung dotiert, doch im Vordergrund steht die Würdigung beispielhafter Initiativen, die sich zur Nachahmung eignen und damit beispielhaft für viele junge Menschen stehen, die eben nicht nur an sich selbst denken.

Von heute an bis zum 17. Juni haben Ehrenamtliche im Alter zwischen 14 und 30 Jahren die Möglichkeit, sich für den Ehrenamtspreis 2018 zu bewerben. Aber natürlich ist es darüber hinaus ausdrücklich erwünscht, wenn Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung Vorschläge für mögliche Preisträger einreichen. Das Thema „Jung und engagiert“ passt so recht in unsere heutige Zeit, da Vereine, Hilfsorganisationen und soziale Einrichtungen über fehlenden ehrenamtlichen Nachwuchs klagen. Doch das hängt eben in vielen Fällen weniger mit der mangelnden Bereitschaft junger Menschen zusammen, sich freiwillig zu engagieren, sondern auch mit der steigenden Flut von Aufgaben und Ansprüchen in unserem persönlichen Lebensumfeld. Das weiß auch Landrat Heinz Eininger, der zudem Schirmherr des Ehrenamtspreises ist, aus seiner täglichen beruflichen Erfahrung.

Die Stiftung der Kreissparkasse und die EZ haben sich dafür entschieden, die Ausschreibung thematisch offen zu halten, damit die gesamte Bandbreite ehrenamtlichen Engagements deutlich wird. Den Rahmen gibt lediglich die Altersbeschränkung vor: Mindesten 14 müssen die Bewerberinnen und Bewerber sein, und nicht älter als 30 Jahre. Welche Initiativen preiswürdig sein können, darüber informiert der nebenstehende Beitrag nur beispielhaft, denn es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, ehrenamtlich für unsere Gesellschaft tätig zu sein.

Die Kreissparkassenstiftung und die Eßlinger Zeitung hoffen nun auf viele Bewerbungen oder Vorschläge bis zum 17. Juni. Danach wird eine Jury unter dem Vorsitz von Schirmherr Heinz Einiger zehn Preisträger auswählen, die im Sommer ausführlich im Rahmen einer Serie in der EZ vorgestellt werden. Diese zehn Endrundenteilnehmer haben bereits einen Preis sicher, allerdings entscheiden über die Rangfolge wiederum die Juroren.

Ein reicher Landkreis

Eine feierliche Preisverleihung im Herbst wird den Schlusspunkt unter die diesjährige Ausschreibung setzen. Dabei werden alle Preisträgerinnen und Preisträger ihre Arbeit und ihre Projekte präsentieren. Und genau darum geht es im Endeffekt: Einer breiten Öffentlichkeit soll gezeigt werden, sie reich der Landkreis an ehrenamtlichem Engagement ist. Das war auch der Impuls, der die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und die Eßlinger Zeitung vor nunmehr 15 Jahren dazu bewogen hat, die Auszeichnung unter der Überschrift „Starke Helfer“ ins Leben zu rufen. Und das Konzept ist aufgegangen, wie eine Vielzahl von Bewerbungen in den vergangenen Jahren belegen. Ob es um Themen wie „Netzwerk Nachbarschaft“, „Umwelt schützen – Zukunft sichern“, „Bildung! Gleiche Chancen für alle“ oder „Für Musik begeistern" ging: Stets ist es gelungen, beispielhaftes Engagement in den Vordergrund zu stellen und andere Menschen zu animieren, sich ihrerseits als „Starke Helfer“ in die Gemeinschaft einzubringen. Erfolgreich waren Projekte aus dem Landkreis auch in Berlin, wo sie mit dem bundesweiten Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet wurden.

So können sich starke Helfer erfolgreich am Ehrenamtspreis beteiligen

Vorbilder: Der Ehrenamtspreis Starke Helfer 2018 richtet sich an junge Menschen im Alter von 14 bis 30 Jahren aus dem Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung. Dabei kann es sich um junge Ehrenamtliche handeln, die in einem Verein oder Jugendverband arbeiten, oder um solche, die außerhalb von Organisationsstrukturen tätig sind. Sei es, dass sie selbst ein Projekt angestoßen haben oder ganz einfach dort anpacken, wo Unterstützung gerade notwendig ist. Mit ihren Engagement sind all diese jungen Menschen Vorbilder – nicht nur für Gleichaltrige.

Vorzeige-Charakter: Das Engagement der jungen Menschen, die für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen werden oder die sich selbst bewerben, sollte Vorzeige-Charakter haben. Dabei wird die ehrenamtliche Tätigkeit von Einzelpersonen und Gruppen gleichermaßen berücksichtigt, sofern die Gruppen aus 14- bis 30-jährigen Mitgliedern bestehen.

Beispiele: Hier nur einige Beispiele für eine erfolgreiche Bewerbung. Ein junger ehrenamtlicher Feuerwehrmann kümmert sich um den Feuerwehr-Nachwuchs. Schüler unterrichten Flüchtlinge in Deutsch. Ministranten unterstützen ihre Gemeinde und begleiten etwa jüngere Ministranten auf eine Freizeit. Ein junger Mensch betreut während seines Urlaubs Kinder im Waldheim. Ein 15-jähriger Digital Native führt Senioren in die Sozialen Netzwerke ein. Deutsche Studenten helfen ausländischen Studenten, sich in Deutschland einzuleben. Auszubildende beteiligen sich in ihrer Freizeit an Putz-Aktionen. Junge Menschen sammeln Spenden, um einem Kranken zu helfen.

Bewerbung: Wer sich für den Ehrenamtspreis unter dem Motto „Jung und engagiert“ bewerben oder jemanden vorschlagen will, muss die Bewerbungsunterlagen bis zum 17. Juni 2018 einreichen.

