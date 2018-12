EsslingenDen zahlreichen Zuhörern wurde im Esslinger Jazzkeller ein besonderer musikalischer Leckerbissen geboten: Jermaine Landsberger gastierte am Freitagabend mit seinem Trio im stilvollen Gewölbekeller in der Webergasse 22. Mitgebracht hatte der Avantgardist der europäischen Gypsy-Jazzszene einen besonderen Stargast, den Geiger Sandro Roy. Landsberger kennt den 25-Jährigen, der wie er der Volksgruppe der Sinti angehört, schon seit Kindesbeinen an. Inzwischen gilt Roy als Shootingstar der deutschen Violinisten-Szene in Jazz und Klassik. „Sandro spielt besser als so mancher, der schon ewig im Geschäft ist“, lobte Jermaine Landsberger seinen Kollegen,